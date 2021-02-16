Safranbolu'da karla mücadele
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Safranbolu'da karla mücadele

16.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:04
Safranbolu'da karla mücadele

Safranbolu Belediyesi, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Safranbolu Belediyesi, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma ile ilçe merkezindeki kar ve buzlanma temizlendi.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kar yağışının ardından tüm ekiplerimiz sahaya iniyor ve ulaşımdaki aksaklıkları gideriyor." dedi.

Öte yandan belediye ekipleri, sokak hayvanlarını yemleme çalışması da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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