Safranbolu'da kar güzelliği

08.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:31

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesinde kar yağışı kente ayrı bir güzellik kattı. Tarihi konaklar ve yapılar karla kaplandı. Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi konaklar, camiler ve yapılar karla kaplandı. Hafta sonu tatili için Safranbolu'ya gelenler kar yağışı altında tarihi ilçenin sokaklarında gezerek, ilçenin güzelliklerini fotoğrafladı.

Kaynak: DHA