Safranbolu'da kar güzelliği
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Safranbolu'da kar güzelliği

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

08.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:20
Safranbolu'da kar güzelliği

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü ilçesine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.  

Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi konaklar, camiler ve yapılar karla kaplandı. Hafta sonu tatili için Safranbolu'ya gelenler, kar yağışı altında tarihi ilçenin sokaklarında gezerek, bol bol fotoğraf çekti.  


Kaynak: DHA
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