Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Safranbolu, Karabük, 8 Mart, Güncel

Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor .

08.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:09
Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor .


Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Temsilcileri, ve vatandaşlar katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüş Misak-ı Milli Demokrasi Meydanına sona erdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu'nun Türkiye'nin ve tüm dünyanın kadınları birbirimizi görmesek de kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuzu bilecek, yardım etmekten ve yardım istemekten çekinmeyeceğiz. Cumhuriyetin değerlerini ilk günden bugüne taşıyan, istiklal savaşına cepheye mintan diken Safranbolu kadınlarıyız biz. UNESCO'nun göz bebeği kentimizin ilk kadın belediye başkanı olarak çok büyük bir mutluluk taşıyorum. Pırıl pırıl genç kadınlarımıza, yetişmekte olan kız çocuklarımıza örnek olabilmenin heyecanını yüreğimde taşıyorum. Nice siyasi, sosyal ve beşeri başarılara imza atacağız. Ben buna yürekten inanıyorum ve hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü tekrar kutluyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Safranbolu'da kadınlardan 'Farkındalık ve Dayanışma' yürüyüşü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:58:12. #1.14#