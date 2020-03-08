Safranbolu'da kadınlar "farkındalık ve dayanışma" için yürüdü
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Dünya Kadınlar Günü, Safranbolu, Karabük, 8 Mart, Güncel

Safranbolu'da kadınlar "farkındalık ve dayanışma" için yürüdü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Farkındalık ve Dayanışma" yürüyüşü gerçekleştirildi.

08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:01
Safranbolu'da kadınlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Farkındalık ve Dayanışma" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan yürüyüşe, Belediye Başkanı Elif Köse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ellerinde "Şiddet değil sevgi görmek istiyoruz", "Kadına şiddete hayır", "Kadın insandır erkek ise insanoğlu" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Elif Köse, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

Safranbolu'da kadınlar 'farkındalık ve dayanışma' için yürüdü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Safranbolu'da kadınlar "farkındalık ve dayanışma" için yürüdü

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