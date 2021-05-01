Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
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Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.

Resmi tatil ve sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tatil yapamayan ekipler, kentin çeşitli bölgelerinde bahar temizliğine başlarken, kadın temizlik görevlileri de Safranbolu sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın temizlik görevlilerinin iş başı yaptığı tarihi ilçede, sosyal alanların yanı sıra mahalle, cadde ve ara sokaklarda da geniş çaplı temizlik çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda erkeklerle omuz omuza mücadele vermesini, aile bütçelerine katkı sağlamalarını istediklerini belirterek, "Bu anlamda kadınlarımızın elinin değdiği her yerin güzelleşeceğini biliyoruz. Bugün 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı. Böylesi önemli bir günde Safranbolu için var güçleriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma minnettar olduğumuzu da belirtmek istiyorum." dedi.

Köse, ekiplerin yalnızca sokakları süpürmekle kalmayıp ilçenin ana arterleri başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yıkama çalışması yaptığını dile getirerek, "Bunların haricinde yine kullanılan pazar yerleri ve çöp konteynerleri de düzenli olarak hijyenik suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmaların hemşerilerimizin sağlığına doğrudan katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
Safranbolu'da kadın temizlik görevlileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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