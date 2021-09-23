Safranbolu'da 'Japonya'yı Keşfetmek' isimli sergi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu'da "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi açıldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat
Safranbolu'da

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi törenle izlenime sunuldu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan "Japonya'yı Keşfetmek" isimli sergi törenle izlenime sunuldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde, Japon kültürüne ait tanıtıcı unsurlara yer verilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Japonya'ya uzak bir ülke olmadığını söyledi.

Safranbolu'da hem geçmişte hem de şimdi Japonları ağırladıklarını, iki ülke arasındaki kültürler arası kaynaşmayı sağlayacaklarını belirten Gürel, "İnşallah daha fazla geliş gidiş olur. Kaynaşma, bütünleşme sağlanmış olur. Bu sergi ile iki ülke arasındaki yakın ilişkiyi artırmış oluruz. Safranbolu sokaklarında çok daha fazla Japon vatandaşını görmek niyetindeyiz ve temenni ediyoruz." diye konuştu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ise etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Sergide Japon yemekleri, kasabaları ve geleneksel oyuncakların tanıtıldığını anlatan Kazuhiro "Bu sergiyi ziyaret ederek kendinizi Japonya'ya daha yakın hissetmenizden mutluluk duyacağım. Bu vesile ile Safranbolu ve Japonya arasındaki etkileşimin daha da güçleneceğini umuyorum." dedi.

Daha sonra sergi, Vali Gürel ve Büyükelçi Kazuhiro'nun yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve diğer protokol üyeleri tarafından açıldı.

Konuk büyükelçi ayrıca, Cinci Hanı'nda yer alan Kahve Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Yiğit Marcus Aral Düm Tek Tek
Spor Valentin Rosier Mesut Özil Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Fatih Terim Şans Oyunları Mario Balotelli Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Safranbolu'da 'Japonya'yı Keşfetmek' isimli sergi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:32:32. #1.11#