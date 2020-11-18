Safranbolu'da itfaiyeden baca temizliği uyarısı
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Safranbolu'da itfaiyeden baca temizliği uyarısı

18.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:53
Safranbolu'da itfaiyeden baca temizliği uyarısı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekipleri tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların uyarıldığı bildirildi.

Ölümle sonuçlanan soba zehirlenmeleri ve konut yangınlarının büyük kısmının bacalardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Kış aylarında lodostan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlar konusunda kentin çeşitli yerlerine uyarıcı afişler asılarak vatandaşlar bilgilendirildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Dünya Miras Kenti Safranbolu'da yangınlara karşı her türlü tedbirleri aldıklarını belirtti.

Baca yangınlarının büyük bir tehdit olduğunu kaydeden Köse, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İtfaiye müdürlüğü olarak baca yangını ve baca kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın da baca temizliği konusunda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini kesinlikle unutmamalıyız. Özellikle tarihi evlerimiz tarih olmasın diye Tarihi Çarşı bölgemizde önlemlerimizi artırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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