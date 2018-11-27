Safranbolu'da İngilizce Kursu

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan İngilizce kurusuna yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, SAKEM'in birçok alanda kurs açtığını söyledi.

3 aylık kurs eğitimi sonrasında kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı uluslararası sertifika verildiğini ifade eden Ürkmezer, "Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıya dönüşmeye başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Yabancı dil kursları da bu gelişmeye doğrudan katkı sağlayabilecek bir özellik taşımaktadır. Gençlerimizin iş hayatına atılmadan önce en az bir yabancı dil bilmeleri onları daha avantajlı hale getirmekte, SAKEM'de verilen ücretsiz dil kursları gençlerimiz için bir fırsattır." diye konuştu.