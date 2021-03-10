Safranbolu'da "hoş geldin bebek" ziyaretleri
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Safranbolu'da "hoş geldin bebek" ziyaretleri

10.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:57
Safranbolu'da

Safranbolu Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Safranbolu Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yeni bebek sahibi olan aileleri mutlu günlerinde ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu kapsamda Yerlikaya, Elieyi ve Özata ailelerini evlerinde ziyaret ederek bebekleri için "hoş geldin bebek seti" hediye etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Köse, "Ailelere yeni katılan bireyleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, projede ailelerin maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 0-6 aylık bebekleri olan ailelerin belediyeyi arayarak projeden yararlanmak istemeleri üzerine evlerine ziyarete giden Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü epiklerinin yeni doğan bebekler için ilk aşamada ihtiyaç duyulabilecek ürünlerin bulunduğu çantanın ailelere hediye edildiği kaydedildi. - KARABÜK

Safranbolu'da 'hoş geldin bebek' ziyaretleri
Safranbolu'da 'hoş geldin bebek' ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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