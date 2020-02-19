Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi
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Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

19.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:50
Safranbolu'da

Belediye Başkanı , "Hoş Geldin " Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret etti.


En mutlu olduğu projelerden birinin olduğunu ifade eden Köse, bu kapsamda yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek mutluluklarını paylaşıyor.


Ziyaretlerin aileleri mutlu ettiğini ifade eden Köse, "Hayatımızın önemli anlarından biri de evlat sahibi olmak. Bu anlamlı günde bizleri yanlarında görmek isteyen aileleri ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Miniklerimize ve onların ağabey ve ablalarına başarılı, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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