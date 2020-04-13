Safranbolu'da hijyen denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Safranbolu'da hijyen denetimi - Haberler
Zabıta Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Güncel

Safranbolu'da hijyen denetimi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırın ve unlu mamül üreten işyerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

13.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:09
Safranbolu'da hijyen denetimi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırın ve unlu mamül üreten işyerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

Safranbolu İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında fırın ve unlu mamül üreten işyerlerine hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde, işyerlerinin hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verilirken, uyarılar yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, açık olan ve halk sağlığını tehdit edecek davranışlarda bulunmayan tüm esnaflara teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Perinçek: Soylu'nun görevine devam etmesi ülkemizin güvenliği için çok yerinde bir karardır
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Cahit Özkan Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Safranbolu'da hijyen denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:24:34. #1.15#
title