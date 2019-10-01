Safranbolu'da hayvan barınağında tadilat

01.10.2019 16:34

Safranbolu Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde onarım çalışması başlatıldı.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sokak hayvanlarının çok daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için başlatılan çalışmada çevre düzenlemesi de yapılacağını söyledi.



İlk etapta tabela ve yönlendirmeler, parke taşları, boyama, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi ile çalışmalara başlandığını kaydeden Köse, "Sokak hayvanları ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bazı kesimlerden üzülerek bilinçsizce yorumlar alsak da görevi devraldığımızdaki durum ortada. Amacımız bir an evvel projemizi başlatarak hem barınma sayısını arttırmak hem de hayvan sever dostlarımızla can dostlarını buluşturmak" dedi.



Köse, barınakla ilgili veteriner hekim Kubilay Bağ'dan bilgi aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA