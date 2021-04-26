Safranbolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor
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Safranbolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Safranbolu'da hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesince başlatılan "İyilik Dolu Safranbolu" projesi ile hayırseverlerin yardımlarıyla restoranlardan satın alınan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Safranbolu Belediyesince başlatılan "İyilik Dolu Safranbolu" projesi ile hayırseverlerin yardımlarıyla restoranlardan satın alınan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde esnafın zor durumda olduğunu söyledi.

Özellikle restoranların uzun zamandır kapalı olduğunu dile getiren Köse, "Sadece paket servis yapabilenler iş yapabiliyor. Biz de esnafımıza biraz can suyu olsun diye bir proje geliştirdik. Projemizde Safranbolu Belediyesi; hayırseverler, restoran sahipleri ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi görüyor. Hayırsever vatandaşlarımız Belediyemizin web sitesi üzerinden formu doldurup katkı sağlayabiliyorlar. Bu harekete katılmak için restoran sahipleri de başvuru yapabiliyor." dedi.

Köse şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşlarımız, o gün hangi restoran yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yemek götürecekse onun hesabına o günün ücretini yatırıyor. Böylece hem restoran sahibi para kazanmış oluyor hem bağışçı yardımını yapmış oluyor hem de yardıma ihtiyacı olan Safranbolulu hemşehrilerimizin sofralarına sıcak yemek ulaşmış oluyor. Gelen yemeklerden hem vatandaşlarımız çok memnun hem de restoran sahipleri. Gerçekten onlar için can suyu oldu diyebiliriz. Onlar da çok memnun olduklarını bizlere iletiyor. Hayırsever tüm Safranbolululara ve Karabüklülere çok teşekkür ediyorum."

Şu ana kadar 25 restoran sahibinin projeye başvurduğunu, 70 bin liraya yakın bağış alındığını bildiren Köse, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımlarının da devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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