Safranbolu'da Halk Toplantısı Yapıldı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halkın sorunlarını dinledi.

Ürkmezer, düzenlenen toplantıyla ilçe halkıyla bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, devletin vatandaşı için var olduğunu, ihtiyaçların vatandaş odaklı yürütüldüğünü, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu dile getiren Ürkmezer, şunları kaydetti:

"En doğru hizmeti verebilmenin yolu birebir iletişimle olur. Vatandaşların istek, arzu ve şikayetlerini dinleyerek, vatandaş ve devlet buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık ve belediye olarak çalışmalarımızı vatandaş odaklı sürdürüyoruz ve vatandaşımızın bize birinci ağızdan sorunlarını aktarabilmeleri için başlattığımız halk toplantılarının ciddi anlamda yararlarını görüyoruz."

Ürkmezer, daha sonra halk toplantısına katılanların ilettikleri sorun ve taleplerini dinledi.