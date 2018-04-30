Safranbolu'da "Halk" Toplantısı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ürkmezer, meclis salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıya her yaştan vatandaşın katılarak, farklı konulardaki sıkıntılarını ilettiğini söyledi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarla iç içe olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Görev yaptığımız kentin insanını yakından tanımamız gerekiyor, böylece beklentilerini daha iyi anlayabiliriz. Vatandaşlarımızın bize kolaylıkla ulaşabilmeleri için çeşitli kanallar oluşturduk. Bu sayede bana doğrudan ulaşılabiliyor ve sorunlarını aktarabiliyorlar. Biz görevimizi bilinçli olarak yürüterek, devletimizin bize verdiği imkanları vatandaşımıza aktarma noktasında aracılık ediyoruz." diye konuştu.