Safranbolu'da "halk masası"na 3 bin 798 başvuru

16.10.2019 13:33

Safranbolu Belediyesi "halk masası"na 3 bin 798 başvuru yapıldığı bildirildi.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'da yaşama bilincini geliştirmek ve kent kimliğinin oluşmasında izlenecek iletişimde halkla ilişkiler faaliyetlerinin öneminin büyük olduğunu söyledi.



Şeffaf, etkili ve etkin iletişim yollarıyla belediyenin kurumsal kimliğinin, imajının ve itibarının güçlendirilmesini sağlayan "halk masası"nın Safranbolu'da yaşayan 7'den 70'e tüm vatandaşların, resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, belediyeye olan talep, istek ve şikayetlerini kayıt altına aldığını ve ilgili müdürlüklere ileterek çözüme kavuşturulması noktasında görevlerinde uzman, güler yüzlü personelleriyle 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.



Vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini halk masasına şahsen, alo 153 hattı üzerinden telefonla veya www.safranbolu.bel.tr adresinde mail adresi aracılığıyla iletebileceklerini aktaran Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz andan bu güne kadar halk masasına 3 bin 798 vatandaşımız çeşitli konulardaki talep istek ve şikayetlerini iletmişlerdir. Vatandaşlarımızın talepleri halk masasında görev yapan personeller tarafından kayıt altına alınarak, belediyemizdeki ilgili müdürlüklerle koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Gerek ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımız, gerekse ilçemiz dışından ziyarete gelen vatandaşlarımızın halk masası birimi ile ilgili, güler yüzlü ve samimi hizmet karşılığındaki memnuniyetleri, vatandaşlarımızla kurmuş olduğumuz iletişimimizin her geçen gün kuvvetlendiğini görmek bizleri mutlu etmektedir. İlçemize hizmet kalitemizi her geçen gün daha da yükseltmekte, vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlerin çalışma azmini daha da artırmaktadır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA