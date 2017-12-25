Safranbolu'da Halk Günü Toplantısı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halk günü toplantısı düzenledi.



Safranbolu Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Ürkmezer, amaçlarının Safranbolu'ya ve Safranbolulu halkına hizmetin en iyisini verebilmek olduğunu söyledi.



Vatandaşlarla teker teker görüşmek yerine hizmetin hızlandırılabilmesi adına hep birlikte görüşmenin daha yararlı olacağı kanaatinde olduklarını ifade eden Ürkmezer, şunları söyledi:



"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözüme ulaştırmak. Bu bağlamda böyle bir toplantı düzenledik. Her pazartesi vatandaşlarımızla bir araya gelerek, birim müdürlerimizle birlikte onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bu toplantı bundan böyle her hafta gerçekleştirilecek. Bizler sorunların giderilmesi ve halkımıza hizmet için buradayız. İnşallah toplantılarımız çok daha geniş kapsamlı olarak devam edecek. Kapımız vatandaşlarımıza her daim sonuna kadar açıktır."