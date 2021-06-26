Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Her hafta düzenli olarak gerçekleşen Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Elif Köse, "Toplantının amacı bu, vatandaşlarımızın isteklerine cevap verebilmek" dedi.

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Köse, " Amacımız halkımıza en iyi hizmeti en hızlı şekilde verebilmek. Halk Günü Toplantılarında da bunu amaçlıyoruz. İnsanımızla karşılıklı istişare ederek sorunları çözmenin hizmeti de hızlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonunda kendileri ile ilgilenen Başkan Elif Köse'ye teşekkür eden vatandaşlar programın çok yerinde olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylediler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı