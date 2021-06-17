Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesi tarafından vatandaşların sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm üretmek amacıyla başlatılan "Halk Günü Toplantıları" devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından vatandaşların sorun ve taleplerine kısa sürede çözüm üretmek amacıyla başlatılan "Halk Günü Toplantıları" devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Yeni Toplantı Salonu'nda her hafta perşembe günleri vatandaşlarla bir araya gelen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm çalışmaların vatandaş odaklı yürütüldüğünü, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

Safranbolu Belediyesi olarak çalışmaların daima vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Başkan Köse, " Halkımızla birebir görüşmeyi tercih ediyoruz. En doğru hizmeti verebilmenin yolunun birebir iletişimle olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda her hafta Perşembe günleri Halk Günü Toplantılarımız ile Safranbolulu vatandaşlarımızla buluşuyoruz" dedi.

Toplantıya katılan bazı vatandaşlar, bürokrasi ile hiç uğraşmadan sorunlarını direkt olarak Başkan Köse'ye iletebildikleri için müteşekkir olduklarını ifade ettiler. - KARABÜK

Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor
Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safranbolu'da Halk Günü Toplantıları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:15:39. #1.14#

title