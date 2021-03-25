Safranbolu'da halk günü toplantıları başladı
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Safranbolu'da halk günü toplantıları başladı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Safranbolu'da halk günü toplantıları başladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantılarına başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantılarına başladı.

Belediye salonunda salgın nedeniyle sınırlı sayıda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Köse, vatandaşların bu sayede istek, şikayet ve önerilerini birebir dile getirdiğini söyledi.

Hizmet edilen toplumu daha yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını belirten Köse, "Yapacağımız işleri bu doğrultuda planlayarak daha verimli hizmete dönüştüreceğimize inanıyoruz." dedi.

Her hafta perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantıya, randevu ile katılım sağlanabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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