Safranbolu'da gönüllü olan öğretmenler maske üretiyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezinde birr araya gelen öğretmenler, koruyucu maske üretmeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada zorlu bir süreç yaşanmakta. Ülkemizde de bu süreç içeresinde devletimizin bütün birimleri büyük fedakarlık içeresinde bir çalışma yürütmekte. Bizler de sürdürülen fedakar çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede Kaymakamlığımız öncülüğünde koruyucu maske üretimine başlandı." ifadelerini kullandı.

Gümüş, üretilen maskelerin görevlilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: AA