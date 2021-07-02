"Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
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"Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

'Safranbolu'da Gece Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlaması dolayısıyla "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlaması dolayısıyla "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Safranbolu Belediyesinin desteği ile Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin organize ettiği yürüyüş, Kıranköy Ulu Cami önünden başlayarak tarihi çarşı içinden geçilerek Hıdırlık tepesinde sona erdi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yürüyüş sonunda gazetecilere, uzun zamandır Safranbolu'nun güzel gecelerinden mahrum kaldıklarını söyledi.

Tarihi ilçenin gece güzelliğini özlediklerini belirten Ergüder, "Bugün yasakların kalkmasıyla kutlama ve birlikte Safranbolu'nun güzelliğine dalma yürüyüşü yapmak istedik. Çok güzel bir kalabalık oluştu. Safranbolu Doğa ve Dağ Sporları Kulübü bize eşlik etti. Belediyenin desteğiyle yaptık bu etkinliği. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ergüder, el ele keyifli bir yürüyüş yaptıklarını dile getirerek, "Bugünü yani yasakların kalkmasını bize yaşatan sağlık çalışanlarına yürüyüşümüzü ithaf ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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