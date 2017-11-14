Safranbolu'da Fidan Dikimi

Safranbolu Belediyesi, fidan dikme çalışmaları başlattı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikim çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



İlçe genelinde çalışmaları hız kesmeden devam ettirdiklerini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Mahallelerde ağaçlandırma ve yeşil alan yapımı çalışmalarını sürdürüyoruz. Önemsediğimiz konuların başında yer alan çocuklarımızın, eğitim dışında gelişimleri için gerekli olan oyun alanlarının da en güzelini onlara sunmayı amaçlıyoruz. Parklarda, çocuklar için oyun grupları ve güvenli kauçukla kaplı zeminlerimiz mevcut bunun yanı sıra, çevre düzenlemesi kapsamında çimlendirme, fidan dikimi yapılıyor ve dekoratif peyzaj kullanılıyor. Bu çalışmalar, vatandaşlarımızın sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak."