Safranbolu'da "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlenecek

13.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:18

Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli düzenlenecek.

18 Aralık Çarşamba günü Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panel, alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirecek.

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından koordine edilecek panele AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katılacak.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, panele tüm Karabük halkını davet ederek, "Sosyal ağlar ve dijital oyunlara çocukların nasıl mahkum olduğunu, birçok cana mal olmuş oyunlarla çocukların nasıl ölüme gittiğini ve nasıl bunları engelleyebileceğimizi bu panelde alanında uzman bilim insanları anlatacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA