Safranbolu'da ev yangını Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Babasultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda eve de sıçrayan yangını fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ve orman işletmesine ait ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, müştemilat, ev ve yandaki bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA