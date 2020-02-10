Safranbolu'da ev yangını

10.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:48

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Karlıtepe Sokak'ta Niyazi U'ya ait iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA