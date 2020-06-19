Safranbolu'da etkili olan sağanak yağış yolları dere yatağına çevirdi Safranbolu'da etkili olan sağanak yağış yolları dere yatağına çevirdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran ve 5 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış yolları adeta dere yatağına çevirdi.

Safranbolu'da etkili olan sağanak yağış yolları dere yatağına çevirdi KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran ve 5 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış yolları adeta dere yatağına çevirdi. Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Metre kareye 3 kilogram yağışın düştüğü Esentepe mahallesi ve Gayzebaşı bölgesinde yollar adeta dere yatağına dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yağıştan dolayı bazı apartman girişleri ise sularla dolarken, vatandaşlar su baskına karşı önlem aldı. Kaynak: İHA