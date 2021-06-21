Safranbolu'da esnafa yönelik destek paketi projesi başlatıldı
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Safranbolu'da esnafa yönelik destek paketi projesi başlatıldı

Safranbolu'da esnafa yönelik destek paketi projesi başlatıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediyesince esnafa yönelik başlatılan destek paketine başvuruların 23 Haziran'da mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

Safranbolu Belediyesince esnafa yönelik başlatılan destek paketine başvuruların 23 Haziran'da mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle dükkanını açamayan ya da kısa aralıklarla açabilen esnafa can suyu olabilmek için Belediye Meclisince "Siftah Bizden Bereket Allah'tan" sloganıyla destek paketi projesi başlatıldığı belirtildi.

Esnafın, 1000 liraya kadar verilecek destek paketi için 23 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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