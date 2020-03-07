Safranbolu'da "Engelli Bireyler Mutfak Atölyesinde" etkinliği düzenlendi

07.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:01

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelli bireyler için mutfak atölyesi etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Meslek Yüksek Okulunda, Safranbolu Kent Konseyi Yüksek İlgiye Muhtaç Meclisi, Karabük Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gastronomi Kulübü öğrencileriyle "Engelli Bireyler Mutfak Atölyesinde" etkinliği yapıldı.

Engelli bireylere atölye çalışmaları kapsamında mozaik pasta hazırlanması öğretildi.

Safranbolu Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Kemal Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte engelli bireylerin öğretmenleri, velileri, Safranbolu Kent Konseyi gönüllüleri ve mutfak şefleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Mutfak atölyesi etkinliğinin çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirten Ergüder, "Bizler inanıyoruz ki özel ilgiye muhtaç çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde hem kendi gelişimlerini hem de topluma faydalı olabileceklerini kanıtlamışlardır. Engelli meclisimiz bu tür uzun vadeli projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA