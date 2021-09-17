Safranbolu'da 'en iyi korunan ev' ödülü sahibini buldu - Haberler
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Safranbolu'da "en iyi korunan ev" ödülü sahibini buldu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, Yılmaz Kavuşturucu'ya ait ev, "en iyi korunan ev" ödülüne layık bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, Yılmaz Kavuşturucu'ya ait ev, "en iyi korunan ev" ödülüne layık bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı yapıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev" plaketini çaktı.

İlçe sakinlerinden 84 yaşındaki Yılmaz Kavuşturucu, ödüle layık bulunmaları nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Kavuşturucu, bu evde doğup büyüdüğünü, ölene kadar da bu evde yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

Çeşitli etkinliklerle dün başlayan festivalin ikinci gününde ayrıca resim ve fotoğraf sergileri açıldı, konserler verildi, demir dövme ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Festival, yarın sona erecek.

Safranbolu'da en iyi korunan ev ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da en iyi korunan ev ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da en iyi korunan ev ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da en iyi korunan ev ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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