Safranbolu'da dükkan önünde lokum ikramına yasak

17.08.2019 23:34

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ve lokumu ile ünlü ilçesi Safranbolu'da en fazla ziyaret edilen tarihi çarşıda dükkan önünde lokum ikramına yasak getirildi. Sokakta lokum ikram edince 5 defa ceza yazılan lokum imalatçısı İzzet Özer (57), "Biz sadece turistlere hizmet ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Tatlarına bakıyorlar, çoluk çocuk yiyorlar. Buranın güzelliğine güzellik katan örftür, adettir, hizmettir, alın teridir" dedi. Safranbolu'daki en büyük sorun ise otopark. Kaldırım üzerleri araçlarla dolarken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.

Safranbolu Belediyesi, turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi çarşı bölgesinde lokumcuların dükkanları önünde sokakta ücretsiz lokum ikram etmelerini hijyenik olmadığı ve turistlerin rahatsız edildiği gerekçesiyle yasakladı. 35 yıldır lokum imalatçılığı yapan İzzet Özer'e, yasakları uymadığı için zabıta görevlilerince 153 TL'den olmak üzere 5 defa ceza yazıldı. Lokum imalatçısı İzzet Özer, "Bizleri içeri çekerek dükkanda ikram etmemiz öngörüyorlar. Buradan 10-20 kişi gruplar halinde geçiliyor. 'Bölük dur, manga dur mu?' diyeceğim. Dışarıda ikram ettiğim zaman ne mahsuru var? Tadına bakan alır gider. Almak isteyen alır, kısmetimdir. Yedikten sonra almak istemeyense bereketimdir. Günde 5 tepsi dağıttığım oluyor. Herkes benden almış olsa trilyonluk olurdum şu anda. Biz sadece turistlere hizmet ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Tatlarına bakıyorlar, çoluk çocuk yiyorlar. Dua ederek buradan ayrılıyorlar. Zaten buranın güzelliğine güzellik katan örftür, adettir, hizmettir, alın teridir. Ben dik durmaya devam edeceğim. Çünkü bu bizim örf ve adetimizdir. Örfümüzü, adetimizi yaşatmaya devam edeceğim. Elimden gelen tüm gücümüz kullanacağım, sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Lokum imalatçısı Kezban Makascı, "Pazarcı gibi ikram etmek çok hoş değil. Herkesin eli kolu değiyor. Eli hijyen olan da değiyor olmayan da değiyor. Pazarcı gibi bağırıyoruz. Özellikle yabancı turistlerin çok rahatsız edildiğinin farkındayız. Yasaklanması doğru" dedi.

'TADAMADIĞIM ŞEYİ DE ALMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

Çorlu'dan tatil için geldiğini söyleyen Gizem Güzel, "İnsanlar dışarıdan tadıp, içeriden ona göre alıyorlardı. Mesela şimdi dükkanın içerisi çok kalabalık olduğu için almıyorum lokum. Tadamıyorum çünkü. Tadamadığım şeyi de almayı doğru bulmuyorum. Yasaklanması olmamış" diye konuştu.

'ZORLA VATANDAŞA BİR ŞEY İKRAM EDEMEZSİNİZ'

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise yasakla ilgili olarak, "Turisti, halkı rahatsız eden çığırtkanlık dediğimiz şekilde lokum ikram edenlere karşıyız biz. Bizim gelenek göreneklerimizde ikram var. Dışarıda tabak tutmadan dükkanınızda istediğiniz kadar ikram edebilirsiniz. Biz bunu sıhhi de bulmuyoruz. Aynı tabağın bir sokakta saatlerce tutulmasından, ısrarcı olunmasından hoşlanmıyoruz. Bununla ilgili bize sayısız şikayet geldi. Bu mevzuyla ilgilide esnafımızla beraber toplantı yaptık ve bu kararı aldık. Birkaç esnafımız bu konuda ısrarcı. Onların da sonunda aldığımız kararın ne kadar yerinde bir karar olduğunu anlayıp, ikramlarını dükkanları içinde yapacaklarına inanıyorum. Siz ısrarcı olup zorla vatandaşa bir şey ikram edemezsiniz, satamazsınız, yediremezsiniz. Vatandaş, tadına bakmak istiyorsa, almak istiyorsa dükkanınıza girer. Siz hiç değerli bir şeyin, elinizdeki kıymetli bir şeyi zorla birine satmak isteyen kuyumcu gördünüz mü?" dedi.

OTOPARK SORUNU

Safranbolu'ya tatile gelenler, tarihi çarşı bölgesinde otopark sıkıntısı çekiyor. Kaldırım üzerleri araçlarla dolarken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor. Gelen turistler de kaldırımlarda, park edilmiş araçlar nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarihi çarşı bölgesine araç almayacaklarını belirterek, "Safranbolu, Dünya Miras Listesinde çok önemli bir kent ve her yıl buraya gelen turist sayısı artıyor. Gelen turist sayısında ciddi artış var. Ancak bugüne kadar bunun trafikle ilgili kalıcı bir çözüm yoluna gidilmemiş. Geçici çözümlerle 2 bayramı geçirdik. Kalıcı çözüm depolama alanı yani şehre yakın ve dışarıda bir yerde otopark alanları yaratıp tarihi bölgeyi trafiğe kapatmaktır bunun en doğru yöntemi. Gelen turistlerin daha rahat gezebilmeleri, fotoğraflarını daha rahat çekebilmeleri açısından da bu önemli. Otopark ile ilgili hemen şehir mezarlığın karşısındaki bir alanın kamulaştırılmasıyla ilgili kararı meclisimizde aldık. Resmi işlemler tamamlandığında depolama alanımızı oluşturacağız. Karşılama merkezimizi yapacağız. Ondan sonra biz tarihi çarşı merkezimize vatandaşlarımızın yürüyerek ya da servis araçlarıyla, ring araçlarıyla getirilmesini sağlayacağız. Tarihi çarşı bölgesine araç almayacağız. Bunun için öncelikli olarak altyapınızı hazırlamış olmanız gerekiyor. Onu tamamladıktan sonra inşallah önümüzdeki sene bu trafik problemlerini yaşamıyor olacak Safranbolu" dedi.

Kaynak: DHA