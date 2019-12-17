: Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı

17.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:58

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" etkinliğinde, down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneğince düzenlenen etkinlikte, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 13 down sendromlu, yarışma öncesi gönüllerince eğlendi.

Öğrenciler daha sonra şeflerin yardımıyla hünerlerini sergiledi.

Dernek Başkanı Muhammet Karaöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Sevim Karaman Karadayı ile down sendromlu bireylerle etkinlik düzenlemek için irtibata geçtiklerini söyledi.

Karaöz, "Engelli arkadaşlarımız için şeflerin yardımıyla, onları sevindirmek ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Engelli kardeşlerimizi sevindirmek bizim için çok önemliydi." dedi.

Kaynak: AA

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