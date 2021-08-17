Safranbolu'da Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası başladı

Safranbolu Belediyesi tarafından 2'cisi düzenlenen Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası başladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından 2'cisi düzenlenen Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Misak-ı Milli Meydanı'nda başlayan etkinlikte konuşan Başkan Köse, belediye olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından turnuva, Safranbolu'da kampta bulunan İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'nın gösteri maçı ile başladı. Gecenin ilk maçı ise Safranbolu Belediyesi ile My Kolej arasında oynandı.

Turnuva 27 Ağustos'ta oynanacak final mücadelesi ile son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu