Safranbolu'da çöp depolama alanında düzenleme
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Safranbolu'da çöp depolama alanında düzenleme

Safranbolu Belediyesi tarafından mezarlık yakınında bulunan ve "vahşi depolama alanı" olarak kullanılan çöp dökme sahasında düzenleme yapıldı.

Safranbolu'da çöp depolama alanında düzenleme
17.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:58

Safranbolu Belediyesi tarafından mezarlık yakınında bulunan ve "vahşi depolama alanı" olarak kullanılan çöp dökme sahasında düzenleme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda mezarlığa kadar ulaşan yolları kapayan çöp yığınlarının temizlendiği, daha önce düzensizce yığılan çöplerin daha planlı bir şekilde taşınmaya ve alan içine dökülmeye başlandığı belirtildi.

Tespit edilemeyen ve vatandaşların yüklü araçlarla bilgi vermeden sahaya giden yolların kenarına döktüğü çöpler de bu çalışmalarda temizlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vahşi depolama alanına giden yol girişine bariyer yerleştirildi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden bir bekçi görevlendirildi, ayrıca sahaya girecek belediyeye ait araçlar dışında izinsiz girişlerin önü kesildi" denildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de yaptığı açıklamada, "Dışarıdan kontrolsüzce getirilen çöp yığınları hem sahaya giden yolları kapatıyor hem de ciddi bir konu olan koku ve metan gazı sıkıntılarını yineleme ihtimali taşıyor. Ekiplerimiz yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını da ilgilendiren probleme çözüm getirmiş oldu. İnsanlarımızdan bu konuda hassas davranmalarını, çalışmalarımıza destek olmalarını rica ediyoruz. Yeniden kontrolsüz biçimde alan yakınına çöp döküldüğü tespit edilirse cezai işlem uygulama yoluna gitmeyi planlıyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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