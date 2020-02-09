Safranbolu'da çıkan yangında bir ev kül oldu
Haberler » 3. Sayfa » Safranbolu'da çıkan yangında bir ev kül oldu - Haberler

Safranbolu'da çıkan yangında bir ev kül oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

09.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:27
Safranbolu'da çıkan yangında bir ev kül oldu

'ün ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin üst katı yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Çıraklar köyünde Ahmet Gümüş'e ait 2 katlı evde çıktı. Çatıda başlayan yangını fark eden Ahmet Gümüş, ailesini dışarıya çıkardıktan sonra çeşme hortumuyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevler evin ikinci katını da sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın 1. kata sıçramadan söndürüldü. Evin 2. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler