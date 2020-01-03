Safranbolu'da bu yıl hedef 1,5 milyon turist

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:04

Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu ilçesinde bu yıl 1 milyon 500 bin turistin ağırlanması hedefleniyor.

Koruma ve turizm alanında ilk adımlarını 1977'de atan, 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başlayan "müze kent" konumundaki Safranbolu, aradan geçen sürede yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen ilçe, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın her bölgesinden turistlerin akınına uğruyor.

Hedef 1 milyon 500 bin turist

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, topyekun kent olarak dünya mirasında olduğunu, bu özellikte nadir alanların bulunduğunu söyledi.

Ülke ve dünya için bu kadar önemli bir kente sahip oldukları için gurur duyduklarını, bunu ilçeyi koruyarak gelecek kuşaklara aktaran atalarına borçlu olduklarını belirten Köse, "Şimdi bizim görevimiz de aynı şekilde içinde yaşayarak ve aslını koruyarak kenti gelecek kuşaklarımıza aktarmak. Önceliğimiz korumak. Daha sonra soyut ve somut mirasımızı yaşatmak, bizden sonrakilere bırakabilmek. Biz de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

İlçenin en önemli kaynaklarından birisinin turizm olduğunu anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilçemize günübirlikçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin civarında yerli ve yabancı turist geldi. Onları en iyi şekilde ağırladık. Gelenek ve göreneklerimizi yaşadılar, gördüler. 3 bin yıllık yapıların arasında adeta 'zamanda yolculuk' yaptılar. Hedefimiz bu yıl 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamak. Bunun için çalışmalarımız, projelerimiz hazır. Kaliteden ve korumadan ödün vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlar bizim için çok önemli."

Kaynak: AA