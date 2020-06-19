Safranbolu'da bir mahallede karantina genişletildi
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Safranbolu'da bir mahallede karantina genişletildi

Safranbolu'da bir mahallede karantina genişletildi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü mahallede karantina kapsamı genişletildi.

19.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:21

Safranbolu'da bir mahallede karantina genişletildi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid19) vakasının görüldüğü mahallede karantina kapsamı genişletildi.

Safranbolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta uygulanan karantinanın genişletilmesi kararı alındı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesinde birden fazla pozitif vakaya rastlandığından karantina alanını genişlettiklerini duyurdu.

Ürkmezer, açıklamasında, "Birden fazla Kovid-19 pozitifli ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle, virüsün engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 13 Haziran saat 00.00'dan itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilen Beşgöz Sokak'a ilave olarak adı geçen sokağa çıkan tüm yollar ile aynı mahalleye bağlı Çağlayan Caddesi'nin 19 Haziran 2020'den itibaren 27 Haziran saat 00.00'a kadar, giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir." dedi.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışları bariyerle kapatıldı. Mahalle Muhtarı Ercan Türe, vatandaşların alınan tedbirleri uymalarını isteyerek, " Mahallemizde 2-3 kişide vaka görüldü ve tedbirlerimizi hemen aldık. Sonuçta bu bulaşıcı bir virüs. Muhtarlık olarak mahalle halkıma teşekkür ediyorum, sözümüzü dinliyorlar. Bizde yetkililere kurallara uyacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Safranbolu'da bir mahallede karantina genişletildi

Kaynak: İHA

Manşet

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