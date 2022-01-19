SAFRANBOLU'DA BEYAZ GÜZELLİK - Haberler
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SAFRANBOLU'DA BEYAZ GÜZELLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu'ya ayrı bir güzellik kattı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, eşsiz bir manzara sundu.

SAFRANBOLU'DA BEYAZ GÜZELLİK

SAFRANBOLU'DA BEYAZ GÜZELLİK

SAFRANBOLU'DA BEYAZ GÜZELLİK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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