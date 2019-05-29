Safranbolu'da belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şantiye Amirliği ekipleri sıcak hava şartlarına rağmen çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Şantiye Amirliği ekipleri Safranbolu'nun çeşitli mahalle ve caddelerinde ihtiyaç duyulan yol, kaldırım, refüj, gibi çalışmalara ara vermeden devam ederken, yaz aylarının gelmesi ile birlikte hızlandırıldığı bildirdi.

Belediye olarak amaçlarının Safranbolu'ya ve Safranbolu halkına hizmetin en iyisini, en kalitelisini en kısa sürede ulaştırmak olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda ilçe genelinde gerekli olan yerlerde kaldırım tadilatları ve yenileme, parke taşı döşeme, Arnavut kaldırımı, kaldırım boyama, bordür döşeme gibi çalışmalar devam ederken, ihtiyaç duyulan alanlarda da asfalt serme çalışmalarını yürütmekteler" ifadelerini kullandı.

Köse, "Mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben bir kez daha tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından, Safranbolu halkına da bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA