Safranbolu'da belediye çalışmaları Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, her ne kadar ekiplerin çoğunluğunun hijyen tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürse de, birimlerin kendi alanlarında önem sıralamasına göre faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, kentin çeşitli bölgelerinde su arızalarını giderme ve bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Safranbolu için çalışan tüm ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA