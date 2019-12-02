Safranbolu'da belediye çalışmaları
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Safranbolu'da belediye çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

02.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:41
Safranbolu'da belediye çalışmaları

Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız olarak yürütüldüğü belirtildi. Esentepe ve Barış mahallelerinde tamamlanan asfalt serme çalışmasının ardından program dahilinde karo taşı, parke, boya, taş duvar gibi çalışmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Belediye Başkanımız 'nin önderliğinde gerçekleştirdiğimiz ve programını yaptığımız tüm çalışmaları kış dönemi gelmeden tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla mesai mefhumu gözetmeden görevlerinin başında" denildi.


Açıklamada, vatandaşların halk günü toplantılarında ya da halk masasına başvurularının da dikkate alındığı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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