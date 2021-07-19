Safranbolu'da bayram temizliği

Safranbolu Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçede Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verildiğini bildirdi.

Safranbolu Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçede Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Elif Köse, Safranbolu'nun turizm kenti olmasından dolayı ilçeye yakışır bir çevre olması gerektiğini belirtti.

Yıl boyunca yerli ve yabancı pek çok turisti ağırladıklarını, bu rakamların özellikle bayramlarda arttığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüm kentte başlattığımız bayram temizliği çalışmalarımızı, ilginin en çok olduğu Tarihi Çarşı bölgemizde yoğunlaştırdık. Mesai mefhumu gözetmeden Safranbolu'muza hizmeti kendine görev bilen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Güzel bir bayramı daha birlikte geçirecek olmanın mutluluğuyla Safranbolu'ya ve Safranbolulu hemşehrilerime hizmetin en güzelini, en kalitelisini vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler