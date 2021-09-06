Safranbolu'da başlayan "çavuş üzümü" hasadında bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu'da başlayan "çavuş üzümü" hasadında bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor

Safranbolu'da başlayan 'çavuş üzümü' hasadında bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, kalitesi nedeniyle de "üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen çavuş üzümünde bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, kalitesi nedeniyle de "üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen çavuş üzümünde bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor.

Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taşta görülen asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığı anlaşılan ilçede, şu anda 2 bin dekar alanda üzüm yetiştiriliyor.

Geçen yıl 800 ton mahsulün alındığı Safranbolu çavuş üzümünde bu yıl hasada başlandı. Kilogramı 10 ila 15 liradan alıcı bulan çavuş üzümünde, bu yıl hava sıcaklıklarının güzel gitmesiyle rekoltenin 900 tona çıkması öngörülüyor.

Kabuğunun ince, çekirdek sayısının az, tane şeklinin oval ve olgunlaşma zamanının orta erkenci olmasıyla dikkati çeken sofralık Safranbolu çavuş üzümünün "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

"Üretim alanlarını artıracağız"

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

Safranbolu çavuş üzümünün belirgin özellikleriyle diğerlerinden hemen ayırt edildiğine dikkati çeken Ayvalık, "İnce kabuk yapısı, az çekirdeğe sahip olması ve gevrek tadıyla farklı lezzete sahiptir. Coğrafi işaret alımı konusunda İl Müdürlüğümüz ve Safranbolu Kaymakamlığımızın çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Ayvalık, Karabük'te 2 bin dekar alanda Safranbolu çavuş üzümü yetiştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene hava sıcaklığının güzel gitmesiyle verimlerimizi optimum seviyede alabileceğimizi düşünüyoruz. Hastalıklarla mücadelenin iyi yapıldığı işletmelerde dekara 1500 ile 1700 kilogram arasında ürün almayı hedeflemekteyiz. Arzumuz, üretim alanlarını artırmak. Bu yıl yaklaşık 900 ton rekolte bekleniyor. Hasadımız yaklaşık 1 ay sürecek. Üreticilerimize bereketli hasat mevsimi diliyorum."

"Çavuş üzümüne talep çok"

Konarı köyünde 31 yıldır çavuş üzümü yetiştiren 78 yaşındaki Hasan Yakupoğlu da "Çavuş üzümü iri yapılı ve suludur, aroması çok güzel bir üzümdür. Başka yerlerde de yetişiyor fakat burada yetişen üzümün tadını vermiyor. Çavuş üzümüne talep çok. Başka şehirlerden bile alıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Safranbolu'da başlayan "çavuş üzümü" hasadında bu yıl 900 ton rekolte bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:30:31. #1.14#

title