Safranbolu'da baca yangını korkuttu
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Safranbolu'da baca yangını korkuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.

23.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:02
Safranbolu'da baca yangını korkuttu

'ün ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Gecekuşu Sokak'ta Kadir Yaşar Dursun'a ait evin bacasında yangın çıktı. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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