Safranbolu'da baca yangını

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:46

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyinçelebi Mahallesi Gecekuşu Sokak'ta Kadir Yaşar Dursun'a ait binanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında yanan bacaya müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından yangını söndürdü.

Yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA