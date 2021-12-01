Safranbolu'da "askıda fatura" uygulamasıyla 40 bin liralık borç ödendi

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçen yıl başlatılan "askıda fatura" uygulamasıyla 40 bin 365 liralık su faturası hayırseverlerce ödendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için yapılan uygulamanın Haziran 2020'de başlatıldığı anımsatıldı.

Su bedelini yatıramayan vatandaşların faturasının hayırseverlerce ödendiği belirtilen açıklamada, "Uygulamaya bugüne kadar 152 mükellef başvurdu, 136 mükellef uygulamadan yararlandı. Hayırseverler tarafından 40 bin 365 liralık su faturası ödendi, 15 bin 300 liralık fatura ödenmeyi bekliyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, hayırseverlere teşekkür ederek, aynı uygulamanın elektrik ve doğal gaz ödemeleri için de yapılabileceğini kaydetti.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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