Safranbolu'da "askıda fatura" uygulaması
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Safranbolu'da "askıda fatura" uygulaması

Safranbolu Belediyesi'nin başlattığı "askıda fatura" uygulamasına alınan 19 bin 330 liralık fatura, hayırseverler tarafından ödendi.

Safranbolu'da
23.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:25

Safranbolu Belediyesi'nin başlattığı "askıda fatura" uygulamasına alınan 19 bin 330 liralık fatura, hayırseverler tarafından ödendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Hayırsever insanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak dayanışma içinde bir kent olmanın gereği ve Safranbolu halkı birlik ve beraberliğini askıda fatura konusunda da göstermiş oldu. Faturaları ödeyerek destek olmak isteyen vatandaşlarımız, 180 ve 189 numaralı dahili numaralardan belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibat kurabilir ve ödeme yapabilecekleri fatura rakamları hakkında bilgi alabilirler." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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