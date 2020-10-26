Safranbolu'da aromatik bitki şehri kuruldu
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Safranbolu'da aromatik bitki şehri kuruldu

26.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:26
Safranbolu'da aromatik bitki şehri kuruldu

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da 100 dönüm alanda aromatik bitki şehri kurduklarını bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da 100 dönüm alanda aromatik bitki şehri kurduklarını bildirdi.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen Safranbolu Beştepeler mevkisinde proje kapsamında ilk etapta 2 hektar alana geçen yıl 23 bin lavanta fidanı dikiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu yıl için de 25 bin lavantayı daha toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje kapsamında kekik, biberiye, muşmula, safran, kantaron, salep gibi aromatik bitkilerle güzide bir aromatik orman kurulacak. Tıbbi aromatik bitki şehri ülkemizde 12 yerde kuruluyor. Bunlardan bir tanesi de Safranbolumuz. Bu yıl sonuna kadar projede dikim faaliyetleri bitecek. Proje uzun soluklu olacak. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu ormanın görsellik getirmesinin yanı sıra ekonomik anlamda da kazancı yüksek olacak. Baharatlar hem şehrimizde hem de ülkemizde satışa sunulabilecek. İstihdam konusunda da bize artı değer katacak bir proje."

Güneş, Karabük'ün tarım konusunda son yıllarda önemli bir farklılık oluşturduğunu, hem çiftçilerin taleplerini hem de ilgili bakanlıkların projelerini yakından takip ettiklerini aktararak, "Karabük'e nasıl bir artı değer katılabilir o gayretin içerisindeyiz. Projeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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