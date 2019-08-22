Safranbolu'da araç yangını

Safranbolu'da araç yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

22.08.2019 16:18
Safranbolu'da araç yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan bir otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kaya Erdem Caddesi'nde park halindeki, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin motor kısımında çıkan yangın diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et